Сериал снимался сразу на нескольких живописных локациях в Европе, которые явно заинтересуют туристов.

Стриминговый сервис HBO 21 августа 2022 года выпустил первый эпизод долгожданного фентези-сериала "Дом Дракона" (House of the Dragon).

Сериал, снятый на основе книги Джорджа Мартина "Огонь и кровь", является приквелом популярного сериала "Игра престолов" и рассказывает о расцвете Дома Таргариенов – за 200 лет до событий основного сериала.

Первый эпизод получил в целом положительные отзывы: на IMDb у него оценка 9,1 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 85% одобрения от критиков и 89% от широкой аудитории, а на Metacritic – 69 баллов от кинообозревателей и 8,6 от зрителей.

Одновременно, как и в случае с "Игрой престолов", зрители сразу же начали проявлять интерес к локациям съемок сериала, чтобы в будущем посетить их с туристической целью, пишет The Independent.

Так, за годы выхода "Игры престолов" заметно вырос интерес к посещению Северной Ирландии и Хорватии, где снимали сериал. В итоге в городе Банбридж в Северной Ирландии в начале февраля 2022 года даже запустили туры по киностудии, где в свое время снимали сериал. Вполне возможно, новый сериал также породит такого рода "паломничество".

Где снимали сериал "Дом Дракона"

Графство Корнуолл. Эта живописная, покрытая зелеными скалами территория расположена на крайнем юго-западе Англии на части полуострова Корнуолл и прилегающих островах. Корнуолл является родиной самого главного персонажа британской мифологии – короля Артура. Также это мощный центр кельтской культуры, сказок и преданий, с соответствующей архитектурой. В первую очередь местность использовали для натурных съемок.

Монсанту.Эта историческая деревушка на востоке Португалии известна в первую очередь благодаря одноименному средневековому замку 12 века.

Пик-Дистрикт. Эта возвышенная местность в центральной и северной Англии еще имеет название "скалистый край", и с ее многочисленными скалами и пещерами также занимает весомое место в английском фольклоре. Особенно привлекают внимание руины замка Певерил, возведенного в 11 веке.

Трухильо. Этот город-крепость на юго-западе Испании, также известный как Касерес, уже давно является важным туристическим центром, привлекающий экскурсантов многочисленными памятниками средневековья. На вершине холма возвышется мавританский замок Алькасаба, построенный в 9 веке, перестроенный в 15 веке и восстановленный в 19 веке, поднятся до которого можно по лабиринту живописных старинных улочек.

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