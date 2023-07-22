Клиент для iOS зарелизился еще в середине мая.

Спустя три месяца после релиза на iOS разработчик OpenAI объявил о выходе ChatGPT на Android. Приложение запустится в ближайшее несколько дней, а пока можно оформить "предварительную запись" через магазин приложений Google Play.

Исходя из возможностей приложения для iPhone, принцип работы ChatGPT остался неизменным – пользователь вводит свой вопрос, а ИИ-помощник предоставляет ответы.

Мобильный клиент также предлагает синхронизацию диалогов на разных устройствах, то есть можно продолжить беседу на компьютере, начатую на смартфоне – и наоборот.

Видео дня

В Google Play сегодня можно найти множество поддельных приложений ChatGPT. В лучшем случае они просто запускают веб-интерфейс чат-бота, но при этом часто встраивают навязчивую рекламу, в худшем – подталкивают пользователей к запуску вредоносного ПО.

А меж тем интерес к чат-боту начал постепенно снижаться. Также было много новостей о том, что сервис стремительно "тупеет". Не исключено, что релиз Android-приложения может вызвать новый всплеск интереса к сервису.

Ранее УНИАН сообщал, что хакеры запустили свою версию ChatGPT – без "этических границ и ограничений". Она, в том числе, помогает создавать вредоносные программы и проводить фишинговые атаки.

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