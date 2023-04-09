Среди них Redmi Note 11S, RedMagic 7 Pro и еще 12 среднебюджетных моделей.

Компания Google продолжает расширять список совместимых устройств для своей платформы ARCore, которая позволяет пользователям раскрыть весь потенциал возможностей дополненной реальности, встроенных в их Android-смартфоны.

Теперь в списке 14 новых смартфонов:

Honor 70;

Infinix MobileZero 5G 2023;

Moto G72;

Oppo A96 5G;

Oppo Reno7 Z 5G;

Realme GT 2 Pro;

Realme GT Neo 3;

Realme GT Neo 3 150 Вт;

Sharp AQUOS Sense7;

Sharp AQUOS Sense7 Plus;

Vivo I2017;

Xiaomi Poco M4 Pro;

Xiaomi Redmi Note 11S;

ZTE Nubia RedMagic 7 Pro.

Большинство из этих устройств представляют собой модели среднего класса, доступные, в том числе в Европе. На этих смартфонах пользователи могут в полной мере испытать возможности дополненной реальности в поддерживаемых играх и приложениях. К таким, например, относятся Pokemon Go и Snapchat.

Google ARCore – платформа дополненной реальности, анонсированная летом 2017 года. Она не требует специального оборудования, в отличие от проекта Google Tango, который и послужил основой для ARCore.

Ранее УНИАН сообщал, что пользователи вскоре смогут "общаться" с поисковиком Google как с реальным человеком. Google собирается внедрить в свою поисковую систему функцию разговорного ИИ – он будет похож на ChatGPT.

Поисковый гигант идет по стопам Microsoft с его обновленной поисковой системой Bing с интегрированным чатом ChatGPT. Предполагается, что добавление ИИ-помощника позволит самой популярной поисковой системе улучшить работу, несмотря на то, что первоначально Google восприняла выпуск ChatGPT как угрозу своему рекламному бизнесу.

Параллельно Илон Маск набирает команду для разработки аналога ChatGPT. Считается, что конкурирующий чат-бот будет иметь меньше ограничений по противоречивым темам по сравнению с ChatGPT.

Вас также могут заинтересовать новости: