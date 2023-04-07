Поисковый гигант идет по стопам Microsoft, которая уже встроила ChatGPT в свой поисковик Bing и браузер Edge.

Гонки чат-ботов с искусственным интеллектом продолжаются. Теперь корпорация Google собирается внедрить в свою поисковую систему функцию разговорного ИИ – он будет похож на ChatGPT.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова CEO Google Сундара Пичаи.

Как отметил Пичаи, после запуска этой функции пользователи смогут буквально общаться с поисковиком, как с реальным человеком, задавая ему вопросы и получая ответы от ИИ. Кроме того, тестируется система, позволяющая задавать уточняющие вопросы компьютеру после получения первых результатов поискового запроса. Однако глава Google не сообщил о сроках внедрения данного нововведения.

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Google давно является лидером в разработке больших языковых моделей (LLM), которые обрабатывают подсказки на естественном языке и отвечают на них текстом. Тем не менее компания еще не использовала эту технологию, чтобы влиять на то, как люди пользуются поиском, – добавил Пичаи.

Таким образом, поисковый гигант идет по стопам Microsoft с его обновленной поисковой системой Bing с интегрированным чатом ChatGPT. Предполагается, что добавление ИИ-помощника позволит самой популярной поисковой системе улучшить работу, несмотря на то, что первоначально Google восприняла выпуск ChatGPT как угрозу своему рекламному бизнесу.

Сам Пичаи пока не сообщал, когда ИИ будет интегрирован в поисковик, но, вероятно, это произойдет очень скоро, поскольку Google серьезно отстает от Microsoft в этой области.

Почему все говорят про ChatGPT и делают свои аналоги

ChatGPT – это чат-бот, который за пару месяцев существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а с недавнего времени еще и научился распознавать картинки и объяснять мемы.

После того, как OpenAI представила ChatGPT широкой общественности, многие компании начали в спешке разрабатывать аналогичные чат-боты.

В начале февраля Microsoft обновила свой поисковик Bing и встроила туда улучшенную версию нейросети ChatGPT – не ту, что находится в общем доступе. Пользователи могут общаться в чате Bing, как ChatGPT, задавая вопросы и получая ответы на естественном языке.

В ответ на ChatGPT Google представили своего чат-бота Bard, но удивить не получилось. ИИ компании пока отстает от разработок OpenAI, а сервис доступен лишь ограниченному числу пользователей. И допускает ошибки.

Параллельно Илон Маск набирает команду для разработки аналога ChatGPT. Считается, что конкурирующий чат-бот будет иметь меньше ограничений по противоречивым темам по сравнению с ChatGPT.

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