Изменение чипа снижает TDP на 15 Вт.

В последнее время на слуху недавно выпущенные топовые карты RTX 4080 и RTX 4090, но на рынке появляются и новые модели 30-й серии.

На днях партнеры NVIDIA начали продавать обновленные видеокарты GeForce RTX 3050, которые отличаются пониженным энергопотреблением, сообщает издание Wccftech. Производительность при этом осталась прежней.

Известно, что при производстве обновленных видеокарт GeForce RTX 3050 использовался новый чип GA107, а не 106. Первый имеет TDP 115 Вт, а второй – 130 Вт. Таким образом удалось добиться снижения энергопотребления на 12% благодаря простой замене чипа. Также изменился разъем питания, теперь не 8-pin, а 6-pin.

Видео дня

NVIDIA представила среднебюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 в январе этого года по цене 249 долларов и пользователям она очень понравилась, во многом из-за ситуации на рынке с сильно завышенными ценами на графические карты. Она обеспечит более 60 fps при разрешении 1080p со включенной трассировкой лучей в современных играх.

К слову, преемник RTX 3050 в лице RTX 4050 должен появиться на рынке в середине 2023 года. В настоящий момент в компании больше сосредоточены на сериях RTX 4070 и RTX 4060.

Какую видеокарту выбрать в 2022 для игр: рейтинг

Ранее издание Tom's Hardware составило список лучших игровых видеокарт на 2022 год. Ожидаемо, на первом месте расположилась флагманская GeForce RTX 4090 – альтернатив ей на рынке просто нет. Если говорить о прошлом поколении видеоадаптеров NVIDIA, то в нем лучшей моделью признали RTX 3080

Что касается лучшей видеокарты AMD, то на сегодня таковой является Radeon RX 6800 XT. Модель Radeon RX 6700 XT же назвали одной из лучших с точки зрения "цена-качество".

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