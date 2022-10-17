Девайс поступит в продажу 25 октября и будет стоить 1499 долларов.

На прошлой неделе Meta (бывшая Facebook) официально представила Quest Pro – шлем смешанной реальности нового поколения, который предложит ряд интересных функций, но и обойдется недешево. На запуске новая модель будет стоить 1499 долларов.

Популярный блогер Маркес Браунли опубликовал видео с демонстрацией гарнитуры Quest Pro в режиме Passthrough, который позволяет "повесить" перед глазами хоть три дисплея сразу.

Есть у шлема и другая интересная функция. Он умеет отслеживать движение глаз и распознавать эмоции человека через встроенные камеры, направленные на лицо. Кроме того, внешние камеры снимают не в черно-белом режиме, а в цветном – это необходимо для того, чтобы оставаться в реальности, не снимая гарнитуру.

В качестве "начинки" здесь установлен улучшенный процессор Qualcomm XR2+ Gen 1, который обеспечивает на 50% больше мощности, чем Meta Quest 2. Разрешение экранов – 1800×1920 пикселей на каждый глаз. Девайс поступит в продажу 25 октября.

Гарнитура Quest Pro в режиме Passthrough

Apple готовит свою гарнитуру смешанной реальности: что известно

Яблочная компания в тандеме с голливудскими режиссерами готовит свою XR-гарнитуру, которая может плавно переключаться между режимом виртуальной и дополненной реальности. Для создания контента купертиновцы привлекли Джона Фабро.

Отмечается, что гарнитура "напоминает лыжные очки", а дизайн Apple в значительной степени основан на "сетчатых тканях, алюминии и стекле". Для аутентификации пользователя и подтверждения платежей в гарнитуру поставят сканер радужной оболочки глаза. То есть, по сути, это будет новая версия Face ID, только на основе других технологий.

Apple официально еще подтвердила существование гарнитуры, но ее дебют ожидается в начале 2023 года. Причем изначально выход был намечен до конца этого года, однако технические проблемы вынудили разработчиков отложить релиз на следующий.

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