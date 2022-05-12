Специалисты предостерегают от использования приложения.

Набирающее популярность приложение NewProfilePic позволяет превратить свою фотографию в рисунок. Оно может быть опасным.

Как отметил Джейк Мур, советник по глобальной кибербезопасности ESET Internet Security, в комментарии Mail Online, лучше быть осторожным при использовании этого приложения.

В Google Play Store приложение оценили более 44 тысяч пользователей, а в App Store от Apple - около 20 тысяч.

Оно предлагает применение различных эффектов к фотографиям с помощью "новейшей технологии искусственного интеллекта".

Приложение собирает такую информацию, как имя, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях пользователя. Кроме этого, пользователи делятся своим местопребыванием, деталями об устройстве, IP-адресами, типом браузера и тому подобное.

Модное приложение разработано компанией Linerock Investments, базирующемся в жилом комплексе рядом с Министерством обороны России в Москве. Сайт для компании тоже зарегистрирован в Москве.

Кэтлин Полежаева из Linerock Investments Ltd сказала, что это компания с Британских Виргинских островов, у которой только есть офисы в России, Украине и Беларуси.

То, что домен зарегистрирован на московский адрес, она объясняет тем, что это бывшая московская адрес основателя компании.

Представительница компании также утверждает, что они не связаны с каким-то правительством или страной.

Что касается данных пользователей, у разработчика убеждают, что все фотографии размещаются и обрабатываются на серверах Amazon AWS и Microsoft Azure, которые расположены за пределами Российской Федерации.

В то же время специалист ESET Джейк Мур предостерегает:

"Это приложение, вероятно, является способом фиксировать лица людей в высоком разрешении, и я бы поставил под сомнение любую программу, которая хочет получить такое количество данных. Особенно ту, которая базируется в другой стране. Независимо от того, где они базируются, я всегда буду осторожен, передавая конфиденциальные данные, поскольку после того, как они исчезнут, получить контроль над ними обратно практически невозможно".

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