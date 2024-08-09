Бесплатную версию ChatGPT 'прокачали': теперь в ней можно создавать картинки

Ранее данная опция была доступна только платным подписчикам ChatGPT Plus.

Через чат-бот ChatGPT теперь можно бесплатно генерировать изображения. Для этого используется модель DALL-E 3, которая считается главным конкурентом Midjourne.

На запуске в 2023 году эта возможность была доступна только платным пользователям ChatGPT Plus, а теперь иметь подписку не обязательно. Но есть лимит: в день бесплатно можно cгенерировать только 2 картинки, пишет The Verge.

Основное преимущество DALL-E 3 внутри ChatGPT является способность чат-бота формулировать подсказки для создания изображений, что упрощает процесс генерации. Пользователю достаточно придумать короткое описание картинки, а ИИ допишет более полное задание для DALL-E 3.

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OpenAI отмечает, что обновление развертывается постепенно и вскоре будет доступно всем желающим. Напомним, ранее OpenAI разрешила использовать свой чат-бот без регистрации, хоть и с ограничениями.

Как сообщал УНИАН, в конце июля OpenAI представила собственную поисковую систему на основе искуственного интеллекта. Особенность SearchGPT – не просто выдавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.

А до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

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