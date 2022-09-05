Например, RTX 3080 Ti уже продается за $739, что является рекордно низкой ценой для этой модели.

В преддверии скорого анонса новой линейки RTX 40 ритейлеры спешно избавляются от видеокарт RTX 30-й серии. В связи с этим цены на последние опустилась до рекордного низкого уровня.

Об этом сообщает портал VideoCardz.

Например, американские ритейлеры распродают модели RTX 3090 Ti и 3090 за $1129 и $959 соответственно. Флагманской модели Ti, дебютировавшей только в марте этого года, прогнозируют еще более грандиозное падение в ближайшие недели.

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На Amazon можно легко найти RTX 3090 за $959, а Ti-модель обойдется в $1129. Отмечается, что ранее модель RTX 3090 Ti можно было ухватить $1099, но на текущий момент таких предложений нет. В свою очередь на BestBuy RTX 3080 Ti уже продается за $739, что является рекордно низкой ценой для этой модели.

Источник отмечает, что не все видеокарты NVIDIA подешевели. Прайскат касается только флагманской серии RTX 30. Вполне логично, что NVIDIA и AMD в первую очередь пытаются распродать именно высокопроизводительные модели, поскольку замена им появится на рынке в ближайшее время.

Напомним, свежий опрос Steam за август показывает, что самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается GeForce GTX 1060. За ней следуют GTX 1650 и RTX 2060.

Накануне AMD представила новое семейство процессоров Ryzen 7000. Серия получила прирост производительности на такт на 13% по сравнению с предшественниками и на 29% – при однопоточных вычислениях.

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