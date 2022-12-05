Лидером стала флагманская модель Oppo Reno9 Pro+ под управлением новейшей оболочки ColorOS 13.

В сети появился очень интересный рейтинг, в котором собраны смартфоны с самой плавной работой системы. Его авторы собрали самые актуальные по состоянию на ноябрь 2022 года аппараты.

Итоги рейтинга сообщает популярный китайский бенчмарк Master Lu. Если вы не следите активно за рынком смартфонов, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

Первое место занял флагманский Oppo Reno 9 Pro+, который работает под управлением новейшей оболочки ColorOS 13. Интерфейс стал плавнее, ярче и удобнее, что и позволило устройству стать лидером рейтинга. Время автономной работы тоже выросло за счет внедрения динамического вычислительного движка.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли фотофлагманы Vivo X90 Pro и Vivo X90 с оболочкой OriginOS 3. Оба аппарата предлагают ряд качественных решений с точки зрения пользовательского интерфейса. Плавности и отзывчивости обеим моделям добавляет и 120-герцевая AMOLED-матрица.

В первую пятерку попали также стандартный Oppo Reno 9 Pro и его Pro-версия, от которых практически не отстают модели Honor 80 Pro и Honor Magic V.

Замыкают десятку лидеров смартфоны серии Realme 10 Pro и обычный Honor 80.

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Подробней о серии Oppo Reno 9

В нее вошли три модели – Reno 9, 9 Pro и 9 Pro+ – с одинаковыми 6,7" AMOLED-дисплеями и похожим дизайном, но разной начинкой.

Самая топовая 9 Pro+ удостоилась процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Кроме того, данная модель получила увеличенный аккумулятор 4700 мАч с 80 ватной быстрой зарядкой, 16 ГБ оперативной памяти и три модуля на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Глобальная версия OPPO Reno 9 Pro+ ожидается в начале 2023 года, тогда как продажи в Китае уже стартовали. Стоимость смартфона в модификациях с 256 ГБ и 512 ГБ составила $560 и $615 соответственно.

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