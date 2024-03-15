Oppo Find X7 Ultra – лучший в мире камерофон по версии DxOMark / фото OPPO

Эксперты лаборатории DxOMark, которая составляет рейтинги смартфонов, пересмотрели свой топ камерофонов. Новым лидером стал Oppo Find X7, который вышел в январе. Теперь это главный девайс для съемки фото и видео.

Девайс набрал 157 баллов – 156 за фото и 156 за видео – и занял первое место рейтинга наряду с Huawei Mate 60 Pro+. Для сравнения, расположившиеся ниже Huawei P60 Pro и iPhone 15 Pro Max получили 156 и 154 баллов соответственно. Топовый флагман Google – Pixel 8 Pro – замыкает топ 5.

Oppo Find X7 Ultra назвали, без сомнений, лучшим носителем мобильной камеры – "в фоторежиме он не имеет реальных недостатков". Специалисты DxOMark похвалили гаджет за хорошую цветопередачу и баланс белого как при съемке фото, так и при записи видео, эффект боке с естественным размытием, очень хорошую детализацию на снимках с зумом и точную экспозицию. Примеры фото можно посмотреть ниже:

Видео дня

Фото Oppo Find X7 Ultra 15 марта 2024
Фото Oppo Find X7 Ultra 15 марта 2024
Фото Oppo Find X7 Ultra 15 марта 2024
Фото Oppo Find X7 Ultra 15 марта 2024
Фото Oppo Find X7 Ultra 15 марта 2024

Сравнивания Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra, последний особенно выделяется с точки зрения портретной съемки благодаря естественным и точным цветам и высокому уровню детализации во всех условиях съемки, заключили эксперты.

Напомним, OPPO Find X7 Ultra дебютировал на рынке в январе. Лучший фотофлагман обладает внушительной основной камерой с четырьмя датчиками по 50 Мп каждый и с надстройками от Hasselblad. А еще он стал первым смартфонов на рыке с двумя перископными модулями. 

В настоящий момент Oppo Find X7 Ultra является эксклюзивом для Китая. Цена от 6 до 7 тысяч юаней (от 32 тысяч грн или $845 до 38 тысяч грн или $985).

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