Октябрьский рейтинг возглавил Asus ROG Phone 6, который использует новый флагманский процессор от Qualcomm.

Команда бенчмарка AnTuTu обновила ежемесячный рейтинг самых мощных смартфонов-флагманов 2022 года, чтобы пользователи могли выбрать лучшие из лучших. В нем неожиданно появился новый лидер.

В октябре первое место отдали Asus ROG Phone 6. Что интересно, он опередил недавно вышедший ROG Phone 6D. Отличия между ними проявляются в процессорах, на базе которых они работают. Как оказалось, Dimensity 9000+ от MediaTek уступает Snapdragon 8 Gen 1 в производительности.

Тройку лидеров замыкает Nubia Red Magic 7S, выделяющийся не только мощной начинкой, но и поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Еще и у него повышенная частота опроса сенсора, что гарантирует мгновенный отклик в играх на ваши касания.

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Также в рейтинг попали Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro и Nubia Z40S Pro. Последний вытеснил из Топ-10 складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2.

Asus ROG Phone 6: что нужно знать о самом мощном смартфоне

Игровые флагманы Asus ROG Phone 6 и 6 Pro были выпущены в июне этого года. Это одновременно самые мощные и самые дорогие игровые телефоны, которые представлены на рынке. Цена на обычную модель в Украине начинается от 44 тыс. грн.

Оба телефона имеют 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением FHD+ (2448×1080) и частотой обновления 165 Гц. Что касается фотовозможностей, то 50-Мп сенсор дополняют 13-Мп "широкоугольник" и макро-камера на 5 Мп. Можно писать видео в 8K или в Slow-mo с 480 fps.

Также этим летом Asus выпустила Zenfone 9 – один из самых компактных флагманов на рынке с диагональю экрана 5,9 дюймов. Среди других особенностей здесь влагозащита по стандарту IP68 и шестиосевая стабилизация на основной камере, призванная сделать съемку максимальной плавной.

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