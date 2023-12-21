В компании сообщили, что смогли восстановить все сервисы, которые пострадали от атаки хакеров.

Оператор мобильной связи "Киевстар" возобновил предоставление всех основных базовых услуг своим клиентам и решил отменить плановую тарифную плату для всех своих пользователей. Компания обратилась к абонентам, которым обещала компенсацию в связи с хакерской атакой. Как сообщает пресс-служба "Киевстар" в Facebook, оператор также выделяет 100 млн грн на нужды ВСУ.

Плановая тарифная плата не будет взиматься с:

абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой "Домашний Интернет" с 22 декабря по 21 января;

бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1 по 31 января;

пользователей "Домашнего интернета" и "Все вместе" с 1 по 31 января.

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Кибератака на "Киевстар"

12 декабря через масштабную атаку хакеров на сервисы "Киевстар" у украинцев пропали все услуги – интернет, мобильная связь и тому подобное.

Эксперты по кибербезопасности советовали клиентам "Киевстара" поменять все собственные пароли. По их словам, есть вероятность, что россияне могли получить доступ к данным клиентов, чтобы потом использовать их для дальнейших киберопераций.

При этом 20 декабря, у абонентов "Киевстара" снова не было связи и интернета на западе и юге Украины.

Позже, 20 декабря, стало известно, что украинцам полностью восстановили все услуги как внутри государства, так и в зоне "роуминг". Таким образом компания "Киевстар" заработала в Украине на 100% после масштабного сбоя.

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