На смартфонах Apple можно включить бесконечный режим энергосбережения. С ним iPhone сможет больше суток жить без подзарядки.

Мы привыкли, что режим энергосбережения позволяет продлить автономность смартфонов на несколько часов. Но проблема в том, что как только заряд аккумулятора доходит до 80% эта опция – если была включена до этого– автоматически выключается.

Не все знают, но на iPhone можно сделать так, чтобы девайс всегда оставался в режиме энергосбережения. Скрытую функцию iOS можно активировать почти на любом телефоне бренда. Рассказываем, где ее найти и как настроить.

Как увеличить время работы iPhone

Сначала нужно открыть приложение "Команды" или скачать его из магазина App Store, если вдруг программы нет на вашем айфоне.

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Нажимаем "Создать автоматизацию под себя". В предложенном списке выбираем "Энергосбережение". На следующем экране ставим галочку под пунктом "Выключается", жмем "Далее". В поиске на нижней панели вводим "энергосбережение", выбираем пункт "Включить/выключить режим энергосбережения", жмем "далее". Выключаем переключатель возле "Спрашивать до запуска".

Теперь ваш телефон будет куда дольше держать батарейку. В первый раз включить обычное энергосбережение нужно вручную, чтобы система начала работать. После этого режим уже не будет отключаться.

Минус энергосбережения в том, что в этом режиме перестают работать многие фоновые процессы, уведомления могут приходить с интервалом, а частота обновления экрана "лочится" в 60 Гц. Впрочем, большинство пользователей вряд ли заметит эти отличия, зато точно заметит, что телефон начал дольше держать батарейку.

Более того, эту настройку можно выключить в любой момент. Для этого просто зайдите в "Команды", найдите эту автоматизацию и деактивируйте ее. В таком случае ее придется включать каждый раз самостоятельно.

Не все функции iPhone славятся своей полезностью. УНИАН рассказывал об одной из таких, которая серьезно нагружает аккумулятор, и скорее всего, вам она не нужна.

Также мы рассказывали о процедуру на смартфоне, которую нужно проводить раз в неделю. Особенно если ваш телефон старый или мощности процессора уже не хватает в 2023 году.

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