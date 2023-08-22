Айфоны можно настроить таким образом, чтобы они всегда оставались в режиме энергосбережения. С ним смартфон будет дольше держать батарейку – чуть ли не в полтора раза.

В жаркую погоду смартфон разряжается быстрее, чем в другое время года. На это есть несколько причин – продолжительность светового дня (экран смартфона используется на протяжении более длительного периода) и жара, из-за которой батарея напрягается больше, чем в прохладу.

В предыдущей заметке мы рассказывали, как увеличить время работы Android-смартфона, поэтому сегодня речь пойдет об оптимизации время работы iPhone. Этот лайфхак работает на любом смартфоне Apple

Как заставить айфон работать больше суток без подзарядки

Все знают, что iPhone по умолчанию предлагает пользователю включить режим экономии энергии, когда уровень заряда батареи достигает 20%. При переходе в этот режим, время работы айфона можно легко увеличить на несколько часов.

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Однако проблема в том, что при достижении заряда аккумулятора 80% этот режим – если он был включен до этого – автоматически отключается. Однако есть простой способ включить бесконечный режим энергсобережения, тем самым максимально экономя заряд.

Включаем режим суперэнергосбережения:

Откройте приложение "Команды" (или скачайте из App Store, если его вдруг нет на вашем устройстве).

Зайдите во вкладку "Автоматизация" и нажмите "Создать автоматизацию для себя".

Выберите из списка пункт "Энергосбережение". В нем отключите галочку под пунктом "Включается" и активируйте ее под пунктом "Выключается".

Введите в поиске "Энергосбережение", выберите пункт "Включить/выключить режим энергосбережения" и кликнете "Далее"

Деактивируйте пункт "Спрашивать до запуска", нажмите "Готово"

Все готово – теперь ваш iPhone будет постоянно находиться в режиме энергосбережения. С ним батарейка может больше суток жить без подзарядки.

Но есть недостаток: в этом режиме перестают работать многие фоновые процессы, уведомления могут поступать с задержкой, а плавность анимаций и частота обновления экрана снижаются до 60 Гц. Скорее всего, большинство пользователей не заметят никаких отличий, зато точно заметят, что смартфон работает реально дольше от зарядки до зарядки.

Если же вы вдруг захотите отключить эту надстройку, вам нужно будет просто зайти в "Команды", найти эту автоматизацию и деактивировать ее.

Не все функции iPhone славятся своей полезностью. УНИАН рассказывал об одной из таких, которая серьезно нагружает аккумулятор, и скорее всего, вам она не нужна.

Также мы делились рекомендациями, почему не стоит заряжать смартфон до 100% и какой процент заряда считается оптимальным. Это актуально как для iPhone, так и Android.

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