Рассказываем, почему устройство не стоит разряжать "в ноль," и почему использованием дешевых зарядок это верный путь к скорому апгрейду.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются владельцы современных смартфонов – это их батарея. В то время как дисплеи, процессоры и другие компоненты практически не устаревают и легко проживут несколько поколений, то с аккумуляторами нужно возиться намного чаще.

Как правила в течение двух лет активного использования смартфонная батарея теряет около 20-30% своей емкости. Однако, чтобы замедлить процесс старения аккумулятора и не менять устройство каждый пару лет, достаточно придерживаться нескольких простых советов.

Не разряжайте смартфон в ноль

Старайтесь не разряжать телефон в ноль, но и не заряжайте его до 100 процентов. Максимум, до которого можно безопасно разряжать телефон – это 20%. Не случайно многие модели начинают сигнализировать о разряде именно ниже этого уровня.

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Здесь срабатывает так называемая "глубина разряда". Она определяется в процентах и эквивалента тому уровню заряда, который потрачен. Например, если смартфон показывает 20% батарейки, то глубина разряда составляет 40%, 40% → 60% и т.д. Поэтому сокращая глубину разряда вы увеличиваете число циклов.

Не держите телефон на зарядке слишком долго

Лучше заряжать аккумулятор чаще, но короткими сессиями – в этом нет ничего плохого. К примеру, не опускать заряд ниже 40-50%, а заряжать – до 70-80%. Считается, что такой подход может помочь увеличить жизнь батареи вдвое или даже больше.

В связи с этим не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Если других вариантов нет, всегда можно установить специальные приложения по типу Accu​Battery и выставить допустимый максимум заряда в 80%.

Не злоупотребляйте высокими токами зарядки

Звучит очевидно, но чем мощнее зарядка, тем сильнее будет нагреваться аккумулятор и, как следствие, тем меньше вам он прослужит. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется использовать зарядное устройство с номинальным током 2-3А. Что касается мощности, то обычно хватает 18 Вт.

Не перегревайте аккумулятор

Если вы не хотите ускорить износ аккумулятора, никогда не оставляйте свой смартфон на солнце – за 10 минут он может легко нагреться до 60-70 градусов. Частично это перекликается с рекомендацией выше – высокие токи зарядки тоже неслабо нагревают аккумулятор смартфона.

Не пользуйтесь дешевыми зарядками

Если "неродная" зарядка имеет недостаточную мощность, она может работать слишком долго, чтобы зарядить батарею, или не заряжать ее вообще. С другой стороны, зарядка слишком высокой мощности может перегревать батарею, что приведет к ее быстрому износу и потере емкости.

Поэтому нужно всегда использовать только оригинальные зарядки (или качественные аналоги), соответствующие параметрам вашего устройства.

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Также делились простым лайфхаком по чистке разъема зарядки смартфона. Довольно часто пользователи забывают о необходимости очистки порта зарядки в своих смартфонах, из-за чего устройство может заряжаться медленнее, либо и вовсе перестать заряжаться.

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