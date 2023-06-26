Если вы заметили, что телефон стал слишком быстро разряжаться, вдобавок он стал часто подвисать, пришло время проверить аккумулятор.

Батарейка является единственным расходным компонентом в вашем смартфоне. В процессе эксплуатации она подвергается износу, поэтому рано или поздно ее практически наверняка будет нужно заменить. Но когда именно – вопрос другой.

Отличить хороший аккумулятор от изношенного по личным наблюдением иногда бывает трудно. Однако есть несколько очевидных признаков, указывающих на то, что батарея в вашем смартфоне уже начала терять емкость:

Телефон автоматически отключается, даже когда уровень заряда не является критическим.

Телефон отображает неправильный уровень заряда, заряд прыгает вверх и вниз без видимой причины или показывает низкий заряд даже после полной зарядки.

Аппарат перестал держать заряд, как раньше, тогда как время полной зарядки батареи значительно увеличилось по сравнению с предыдущими периодами.

Если аккумулятор имеет выпуклую форму, раздутие, повреждения корпуса, трещины или признаки утечки, это тоже яркий признак того, что менять батарею надо срочно.

Обычно батарейка телефона имеет срок службы около 500 циклов. Один цикл представляет собой полную зарядку от 0 до 100%. Это означает, что если вы заряжаете свой смартфон, скажем, с 20% до 95%, то за одну зарядку будет расходоваться меньше одного цикла. Как правило, срок жизни батарей смартфонов – 3 года.

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Но перед тем, как нести смартфон в сервисный центр, лучше прочекать ваш аккумулятор с помощью специальной утилиты.

Как узнать износ батареи на телефоне

У пользователей iPhone есть раздел "Аккумулятор" в настройках, где можно посмотреть информацию о максимальной емкости – со временем она снижается.

Не выходя оттуда можно оптимизировать зарядку – эта фича позволяет аккумулятору заряжаться медленнее и избежать перезарядки, которая со временем может повредить аккумулятор. В общем, очень полезная штука.

Считается, что если уровень батареи держится на уровне 80%, то ее рекомендуется поменять. А если ниже – то строго обязательно, потому что при таких цифрах смартфон не только живет меньше от одного зарядка, но и подвержен самопроизвольным перезагрузкам.

На Android большинство производителей не встраивают в прошивки своих смартфонов механизм подсчета оставшегося ресурса. Поэтому самый популярный способ проверить износ батареи с помощью приложения AccuBattery – оно сообщит, "здорова" батарея или ее надо менять.

Качаем программу, сажаем батарею своего телефона до 15%, подключаем телефон к зарядке и не трогаем мобильник, пока аккумулятор не доберет 100%. Затем оставляем смартфон на зарядке еще на час.

После этого открываем приложение и смотрим, какую емкость батареи покажет программа. Как и в случае с айфоном, если уровень упал ниже 80%, то аккумулятор пора менять.

Уже известно, что Google добавит в Android 14 функцию анализа состояния аккумулятора по аналогии с iOS. В настройках можно будет посмотреть количество циклов зарядки, дату изготовления батареи и оставшуюся емкость в процентах.

Со временем любая батарея, установленная в смартфоне, деградирует. Однако, можно принять определенные меры, чтобы отсрочить этот процесс и увеличить срок службы батареи. УНИАН рассказывал, как правильно заряжать смартфон, чтобы замедлить процесс деградации батареи.

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