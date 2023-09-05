Модель Apple iPhone с приставкой Ultra, как ожидается, дебютирует в 2024 году. Этот девайс обещает перевернуть представления о том, какие фото и видео должен снимать современный смартфон.
Известный инсайдер с китайской соцсети Weibo рассказал о том, что iPhone Ultra получит "трехмерную" камеру для захвата пространственных фотографий и видеороликов. Такой контент можно будет просматривать через гарнитуру Apple Vision Pro.
Ранее предполагалось, что самая топовая модель в серии смартфонов iPhone 15 будет называться iPhone 15 Ultra, однако в последнее время слухи на эту тему утихли. Марк Гурман из Bloomberg считает, что ребрендинг старшей модели случится только в 2024 году.
Инсайдер подчеркивает, что iPhone Ultra выйдет после старта продаж Vision Pro, которые запланированы на начало 2024 года.
Как известно, одной из главных особенностей Vision Pro является первая 3D-камера Apple для съемки фото и видео с эффектом погружения. Хотя через гарнитуру можно просматривать и обычный медиаконтент (ТВ или фильмы), пространственные фото и видео способны "перенести пользователя в определенный момент времени, например, на семейный праздник или важную дружескую встречу".
Таким образом, новая камера будет дополнением к сканеру LiDAR для создания 3D-моделей окружающего пространства, который стоит в премиальных моделях iPhone. Впервые он появился в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.
А меж тем до презентации новых айфонов и других яблочных новинок осталась ровно неделя. Замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений iPhone 15, причем сама Apple преподнесет переход на USB-C как "революцию".
В ходе мероприятия также ожидается анонс смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения, и, возможно, обновленных AirPods.