Смартфон представят после релиза гарнитуры Vision Pro, то есть не ранее начала 2024 года.

Модель Apple iPhone с приставкой Ultra, как ожидается, дебютирует в 2024 году. Этот девайс обещает перевернуть представления о том, какие фото и видео должен снимать современный смартфон.

Известный инсайдер с китайской соцсети Weibo рассказал о том, что iPhone Ultra получит "трехмерную" камеру для захвата пространственных фотографий и видеороликов. Такой контент можно будет просматривать через гарнитуру Apple Vision Pro.

Ранее предполагалось, что самая топовая модель в серии смартфонов iPhone 15 будет называться iPhone 15 Ultra, однако в последнее время слухи на эту тему утихли. Марк Гурман из Bloomberg считает, что ребрендинг старшей модели случится только в 2024 году.

Видео дня

Инсайдер подчеркивает, что iPhone Ultra выйдет после старта продаж Vision Pro, которые запланированы на начало 2024 года.

Как известно, одной из главных особенностей Vision Pro является первая 3D-камера Apple для съемки фото и видео с эффектом погружения. Хотя через гарнитуру можно просматривать и обычный медиаконтент (ТВ или фильмы), пространственные фото и видео способны "перенести пользователя в определенный момент времени, например, на семейный праздник или важную дружескую встречу".

Таким образом, новая камера будет дополнением к сканеру LiDAR для создания 3D-моделей окружающего пространства, который стоит в премиальных моделях iPhone. Впервые он появился в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

А меж тем до презентации новых айфонов и других яблочных новинок осталась ровно неделя. Замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений iPhone 15, причем сама Apple преподнесет переход на USB-C как "революцию".

В ходе мероприятия также ожидается анонс смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения, и, возможно, обновленных AirPods.

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