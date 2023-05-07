Главные изменения – самые тонкие рамки среди всех смартфонов и порт USB-C вместо фирменного Lightning.

Известный YouTube-канал Unbox Therapy c более 18 млн подписчиков опубликовал новый видеоролик с демонстрацией качественного макета iPhone 15 Ultra. Вероятно, так и будет выглядеть премиальный айфон, когда он выйдет в сентябре.

В прошлом году этот блогер публиковал аналогичный ролик об iPhone 14 Pro Max, и тогда вышедшие смартфоны Apple оказались довольно похожими на макеты. Макет айфона 2023 года основан на последних слухах и слитых CAD-чертежах для производителей аксессуаров.

Из нового видео ясно, что рамка нового флагмана Apple станет значительно тоньше. Как ожидается, она будет шириной всего 1,55 мм по кругу – это рекорд среди всех смартфонов на рынке. Также на видео наглядно демонстрируются порт USB-C вместо фирменного Lightning.

Как отмечает блогер, в целом iPhone 15 Ultra внешне очень похож на смартфон предыдущего поколения. Сбоку наиболее заметное различие касается фирменного рычажка беззвучного режима – ему на смену придет сенсорная клавиша, что также было продемонстрировано в видео. На нее можно будет назначать выполнение разных действие, как это уже возможно в Apple Watch Ultra.

К слову, видео озаглавлено "Это iPhone 15 Ultra", но пока никто не знает, как на самом деле будет называться этот смартфон. Одни источники говорят, что эта модель придет на смену Pro Max, другие уверяют, что она станет пятой моделью в линейке. Приставкой Ultra Apple якобы хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

Так или иначе, придется дождаться сентябрьской презентации Apple, на которой и будет представлена линейка iPhone 2023 года. Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда.

Ранее также стало известно, что в Европе могут запретить продажи iPhone 15. Все из-за того, что Apple, согласно утечкам, хочет ограничить работу сторонних кабелей со своими смартфонами. Власти Европы уже пригрозили компании запретом на продажу смартфонов в странах ЕС за реализацию подобной идеи.

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