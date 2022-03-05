Техногигант IBM выходить с рынка РФ. Компания заявила, что больше не продает технологии РФ и не сотрудничает с российскими военными организациями.
Об этом говорится в блоге компании.
В компании заявили, что события в Украине нельзя назвать "конфликтом". Россия развязала войну.
"Мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями", - говорится в пресс-релизе компании.
IBM также отметила, что пожертвует определенную сумму на помощь украинцам.
IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.
Компания производит и продает аппаратное и программное обеспечение, услуги (хостинг, консалтинг) в сферах от мейнфреймов до нанотехнологий, а также занимает шестое место в рейтинге крупнейших компаний мира.