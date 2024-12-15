На самом деле, это переименованная RTX A400 (Ampere), но с некоторыми улучшениями.

Блогер-ютубер Budget-Builds Official опубликовал на днях интересное видео о том, как он тестировал официально несуществующую видеокарту GeForce, о которой ничего не знает даже сама Nvidia.

Линейка настольных видеокарт GeForce RTX 40 начинается с модели RTX 4060, но блогеру удалось заполучить в свои руки RTX 4010. 3D-ускоритель из нижнего ценового диапазона, продается, по его словам, только на внутреннем китайском рынке по цене $80. Конечная цена вместе с доставкой составила 150 долларов.

На первый взгляд можно было предположить, что это эксклюзив для китайского рынка, предназначенный, например, только для производителей готовых ПК. Но на самом деле никакой RTX 4010 официально не существует. Найденная карта – это модифицированная RTX A400 (Ampere) для рабочих станций.

Это относительно свежая модель – она вышла в начале 2024 года. Эта модель основана на графическом процессоре GA107, имеет 768 ядер CUDA, 4 ГБайта памяти, 64-битную шину и по своим характеристикам уступает всем моделям линейки RTX 30.

Что интересно, китайские умельцы не только переименовали видеокарту в RTX 4010, но также разогнали чип на 200 МГц. На такой карточке можно поиграть в нетребовательные тайтлы. Например, GTA 5 или Counter-Strike 2 отлично идут в 1080p на высоких/средних настройках графики.

К слову, последней видеокартой с индексом "10" в конце была GTX 1010, выпущенная в начале 2021 года. Однако она предназначалась исключительно для OEM-сегмента, поэтому о ней знают немногие. А вот последней такой массовой картой была GT 710 ещё из 2014 года.

Ранее Nvidia анонсировала презентацию GeForce RTX 50 – она пройдет 7 января 2025 года в рамках CES 2025. Должны показать три модели: RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070. Позже выйдут недорогие RTX 5060 Ti и RTX 5060.

Свежий опрос Steam показал, что на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2024 году. Самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

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