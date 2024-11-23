Мошенники пользуются дефицитом Ryzen 7 9800X3D.

Разного рода мошенники пытаются воспользоваться распродажей Чёрной пятницы и дефицитом процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D, который признали лучшим игровым чипом.

На это обратило внимание издание Tom's Hardware. Они заметили, что если на Amazon ввести в поиск AMD Ryzen 7 9800X3D, то на потенциального покупателя посыпятся предложения купить новенький восьмиядерный процессор всего за 199 долларов, чего, конечно же, быть не может.

Ещё одной деталью, которая помогает отличить настоящее объявление от поддельного - название бренда. Настоящая страница предлагает перейти на официальный сайт AMD, где можно почитать про процессор, фейковый же пишет загадочное "Brand: HHNDVZ".

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Модераторы Amazon оперативно борются с мошенниками, но заманчивая цена может привлечь неосторожных покупателей. Официальная рекомендованная стоимость для Ryzen 7 9800X3D - 479 долларов, но из-за дефицита и растущего спроса реальная цена составляет около 700, а то и 800 долларов. И даже за такую цену найти процессор не так просто, все новые партии очень быстро разлетаются.

Ранее мы рассказывали, что специалисты из PC Gamer собрали подборку из лучших игровых видеокарт в 2024 году.

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