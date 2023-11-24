Игровые видеокарты переделывают в специализированные ИИ-решения, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос после введения новых ограничений США.

По интернету разлетелись фотографии с китайского завода, на котором десятки тысяч игровых видеокарт GeForce RTX 4090 переделываются в ускорители для ИИ.

По информации портала Wccftech, рабочие снимают с печатных плат все ценное, включая графические чипы и память GDDR6X, и ставят на другую плату. Продвинутую систему охлаждения заменяют на более компактную, а получившиеся решения отправляются заказчикам.

Все дело в том, что из-за новых торговых ограничений Nvidia не может поставлять ИИ-ускорители в Китай, и RTX 4090, которые могут использоваться в серверах для работы нейросетей, тоже попали под ограничения. Однако китайские компании в сфере ИИ успели скопить большие запасы этих 3D-ускорителей и теперь их активно переделывают в специализированные ИИ-решения, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос.

Видео дня

С недостатком клиентов подобные компании вряд ли сталкиваются, поскольку подъем ИИ-технологий давно добрался и до Китая. Спрос на специализированное оборудование просто огромный, пишет Wccftech.

Этот процесс также привел к избытку охладителей и печатных плат RTX 4090 на вторичном рынке. Теперь их продают по очень низким ценам, часто менее чем за 50 долларов.

Примечательно, что на фоне запрета продаж GeForce RTX 4090 в Китае видеокарта начала дорожать в США и Европе. Пару месяцев назад цены были на 300–400 долларов/евро ниже.

Почему чипы NVIDIA запрещены в Китае

Наряду с войной в Украине, в мире идет "война чипов" между США и Китаем. Правительство США закрывает доступ Китаю к большему количеству чипов Nvidia и ее партнеров, чтобы ограничить доступ Пекина к технологиям, которые могут использоваться в моделях искусственного интеллекта.

Ранее Nvidia было запрещено продавать свои самые передовые чипы – серии H100 и A100 – а с недавней поры несколько других видеокарт Nvidia, включая RTX 4090, также запрещены к продаже в Китае.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что у Tencent уже есть запасы чипов Nvidia AI. В отчете также упоминаются AI-чипы Nvidia H800, которые более мощны для ИИ-задач, чем RTX 4090.

Вас также могут заинтересовать новости: