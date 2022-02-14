Корпорация создала ее для сотрудников.

Google создала умную лампу с поддержкой Google Assistant. Правда, ее, вероятно, не будут продавать.

Об этом сообщил в Twitter дизайнер Google Бен Голд.

"Этот продукт, скорее всего, никогда не будет продаваться за пределами компании", - отметил дизайнер, показав фото лампы, которая получила название dLight.

По информации 9to5Google, это - умная лампу с поддержкой Google Assistant и она доступна во внутреннем магазине компании.

Ультрасовременная лампа имеет круглое основание и тонкую стойку, в которой находится цилиндрический источник света.

Лампа может менять положение, что удобно для видеозвонков или работы за столом. Также есть несколько сценариев освещения и возможность менять температуру света.

На гаджете размещен логотип помощника "Привет, Google" и QR-код, вероятно, с инструкциями по настройке.

В прошлом компания выпустила уникальные наушники-вкладыши для сотрудников.

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