На экране кейса можно управлять музыкой и настройками, следить за уровнем заряда и даже читать уведомления, не доставая смартфон.

Компания JBL представила на рынке беспроводных наушников новую модель Tour Pro 2, "изюминкой" которых стал зарядный кейс со встроенным дисплеем.

На экране кейса можно управлять музыкой и настройками, следить за уровнем заряда и даже читать уведомления, не доставая смартфон, сообщает The Verge.

Сами наушники оснащены 10-мм драйверами, по сравнению с 6,8-мм в оригинальных Tour Pro, Bluetooth 5.3 и системой активного шумоподавления. Производитель обещает до 10 часов автономной работы, с кейсом – до 40 часов.

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Стоить Tour Pro 2 будут $249 (в районе 900 грн). Старт продаж запланирован на январь следующего года.

Ранее УНИАН рассказывал о наушниках от Adidas, которые не надо заряжать. Все благодаря технологии Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, наушники не заряжаются только в полной темноте.

Также мы писали о "неубиваемом" смартфоне Armor 15 со спрятанными внутри корпуса наушниками. При этом сам смартфон выступает и как зарядный чехол для беспроводных наушников.

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