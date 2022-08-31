Компания JBL представила на рынке беспроводных наушников новую модель Tour Pro 2, "изюминкой" которых стал зарядный кейс со встроенным дисплеем.
На экране кейса можно управлять музыкой и настройками, следить за уровнем заряда и даже читать уведомления, не доставая смартфон, сообщает The Verge.
Сами наушники оснащены 10-мм драйверами, по сравнению с 6,8-мм в оригинальных Tour Pro, Bluetooth 5.3 и системой активного шумоподавления. Производитель обещает до 10 часов автономной работы, с кейсом – до 40 часов.
Стоить Tour Pro 2 будут $249 (в районе 900 грн). Старт продаж запланирован на январь следующего года.
Ранее УНИАН рассказывал о наушниках от Adidas, которые не надо заряжать. Все благодаря технологии Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, наушники не заряжаются только в полной темноте.
Также мы писали о "неубиваемом" смартфоне Armor 15 со спрятанными внутри корпуса наушниками. При этом сам смартфон выступает и как зарядный чехол для беспроводных наушников.