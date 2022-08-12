Один час под открытым солнцем прибавит еще час проигрывания музыки.

Компания Urbanista, которая долгое время занимала свою нишу на рынке простеньких, но бюджетных TWS-наушников, показала свой новый продукт – первые в мире беспроводные наушники со встроенными в кейс солнечными панелями.

Их назвали Urbanista Phonex. Производитель уверяет, что один час под открытым солнцем прибавит еще час к автономности.

Если исключить работу солнечных панелей, то наушники проработают 8 часов от одного заряда и 32 часа от футляра. Если положить кейс на открытое солнце, то в определенных условиях позволит вообще исключить обычную зарядку по Type-C.

Из других характеристик – защита от влаги по стандарту IPx4, подключение по Bluetooth 5.2, активный шумодав, а также возможность одновременного подключения к двум устройствам.

Продажи стартуют ближе к осени. Цена – $149 (около 5500 грн).

Ранее УНИАН уже писал, что Meizu выпустила необычные беспроводные наушники в стиле кибер-панк. Устройство работает от одной зарядки 5 часов, а общее время автономной работы – 20 часов. Просят за них чуть меньше $50.

Также мы рассказывали, что компания Fujitsu выпустила самый легкий в мире ноутбук – он весит всего 634 грамма. Корпус устройства выполнен из углеродного волокна, благодаря чему и удалось снизить вес.

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