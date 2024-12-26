Он будет конкурировать с новыми моделями от Realme, Redmi и IQOO.

Компания OnePlus представила новый смартфон Ace 5 Pro, который стал самым недорогим аппаратом на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite. Его стоимость на китайском рынке составляет 3399 юаней, или 450 долларов, пишет Gizmochina.

Помимо топового процессора, новинка от OnePlus оснащается дисплеем LTPO OLED с диагональю 6,78 дюйма и частотой 120 Гц. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Гц, яркость экрана – 1600 нит, что делает его использование удобным даже под прямыми солнечными лучами.

Аппарат превосходит многие флагманские телефоны с точки зрения автономности. У него большая батарея на 6100 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки (до 100% за 30 минут). В OnePlus обещают, что аккумулятор сохранит емкость 80% спустя 4 года использования.

Видео дня

В основной камере у OnePlus Ace 5 Pro стоит 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX906 с поддержкой оптической стабилизации изображения. Его дополняет 8-Мп ультраширик с углом обзора 112° и 2-Мп макрокамера для съемки мелких деталей. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Также смартфон получил защиту корпуса от воды и пыли по стандарту IP65, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, стереодинамики, три микрофона и линейный вибромотор, За 450 долларов доступна младшая версия смартфона с 12/256 ГБ памяти. Топовая версия на 16 ГБ/1ТБ обойдется в 620 долларов.

Также был представлен базовый OnePlus Ace 5. По "начинке" главное отличие заключается в процессоре – Snapdragon 8 Gen 3. Его оценили в 320 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

OnePlus Ace 5 Pro будет конкурировать с Realme GT 7 Pro и Redmi K80 Pro, которые тоже комплектуются чипсетом Snapdragon 8 Elite, но стоят от ~500 долларов.

Ранее специалисты определили смартфон с лучшей камерой в конце 2024 года. Выбирали между iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro и Galaxy S24 Ultra.

Вас также могут заинтересовать новости: