Новый смартфон из Китая вошел в топ-3 рейтинга автономности: что это за модель

А еще он получил ультрабыструю зарядку: для достижения 100% нужно всего 35 минут.

Обозреватели GSMArena протестировали аккумулятор новейшего флагмана Realme GT 7 Pro, устроив ему ряд различных тестов. В результате смартфон показал отличные результаты и вошел в топ-3 по автономности.

При активном использовании смартфон продержался 17 часов и 31 минуты. По этому показателю он уступает лишь iPhone 16 Plus и Red Magic 9 Pro с 18:49 и 17:38 часов соответственно.

В обзоре говорится, что в режиме разговора Realme GT7 Pro протянет 37 часов и 25 минут. Смотреть видео на нем можно около 21 часов. При чтении новостей и серфинге в интернете гаджет выключится через 18 часов и 20 минут. В играх автономность на нормальном уровне, но не выдающаяся – 9 часов и 26 минут.

Видео дня

Все смартфоны в этой ценовой категории (до $599) и с аналогичным спеками заметно уступают Realme GT7 Pro. Так, OnePlus 12 проработал всего 14 часов и 11 минут, а Xiaomi 14T Pro лишь 12 с половиной часов. Что касается зарядки, то для достижения 100% нужно всего 35 минут.

Достичь такой автономности удалось за счет увеличения емкости батареи с 5500 до 6500 мАч и высокой энергоэффективности процессора Snapdragon 8 Elite.

Напомним, Realme GT 7 Pro вышел с 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Это первый Realme на базе процессора Snapdragon 8 Elite и с технологиями Eco² Sky Screen и Eco² OLED Plus, которые существенно понижают энергопотребление экрана.

Что касается серии Samsung Galaxy S25, то их представят лишь в январе 2025 года. По слухам, S25 Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширик, а одной из моделей составит конкуренцию "ультратонкому" iPhone 17 Air.

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