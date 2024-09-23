Пока это касается лишь отдельных стран, но потом, вероятно, станет нормой для остальных регионов.

Похоже, китайский производитель Xiaomi последовал примеру конкурентов и перестанет комплектовать свои смартфоны зарядным устройством. Об этом сообщает Gizmochina.

Отмечается, что грядущая серия Xiaomi 14T не получит зарядное устройство в комплекте. Пока это касается лишь отдельных стран Азии, но потом, вероятно, станет нормой для остальных регионов.

Отсутствие зарядного устройства в комплекте вряд ли кого-то может удивить в 2024 году. Apple была первой, кто начала продавать свои телефоны без столь важного аксессуара. Компания утверждала, что это сделано из соображений экологичности. Хотя Samsung изначально критиковала Apple за этот шаг, в конечном итоге она тоже пошла по ее стопам.

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Первым телефоном Xiaomi с "тонкой" коробкой стал выпущенный летом Redmi 13. Но в то время было непонятно, будет ли это решение реализовано во всех устройствах компании или ограничено конкретными моделями.

Последние флагманы Xiaomi, в том числе 14 Ultra, комплектуются зарядными устройствами, поэтому данный шаг, хоть и пока не подтвержден официально, может сигнализировать об изменении курса компании. По сути, китайские производители были последними, кто все еще комплектовал свои девайсы зарядными устройства.

Презентация серии Xiaomi 14T состоится уже 26 сентября. Оба смартфона выйдут с флагманским процессором MediaTek Dimensity и тройной камерой 50+50+12 Мп, а корпус будет с защитой IP68.

А уже в октябре ожидается презентация серии Xiaomi 15 и релиз HyperOS 2.0. В сети публиковался список из более 60 телефонов и планшетов компании, на которых новая операционка точно будет доступна.

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