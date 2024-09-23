Весь топ-10 оккупировали устройства Apple и Samsung, если не считать одного Xiaomi.

Исследовательская компания Omdia составила топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире за первую половину 2024 года. В списке пять устройств Apple, четыре аппарата от Samsung и один "китаец" Xiaomi.

Первое место ожидаемо у iPhone 15 Pro Max. Всего было продано 21,8 млн этих устройств – это на парочку миллионов меньше, если сравнивать с 14 Pro Max за аналогичный период прошлого года. На втором месте находится базовый iPhone 15 с показателем 17,8 млн проданных устройств.

Третье место в глобальном рейтинге и первое место среди Android-смартфонов занял Samsung Galaxy A15. Бюджетник южнокорейской компании отличается от остальных наличием AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, оптимальной за свои деньги камерой и 4-летней поддержкой. Возможно, это не самый стильный телефон на рынке, но точно один из самых продвинутых в своем классе.

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Следующие два места заняли iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra – он, к слову, единственный премиальный Android-смартфон в первой десятке. Спрос на него велик благодаря пакету Galaxy AI и "начинке", которая удовлетворит даже самые требовательные запросы.

По данным исследовательской фирмы Omdia, наименьшей популярностью среди всех прошлогодних моделей Apple пользуется iPhone 15 Plus. Телефон не попал даже в топ-20. По слухам, в линейке iPhone 2025 года Apple заменит Plus-модель чем-то совершенно новым.

Ранее агентство Counterpoint опубликовало данные о продажах бюджетных смартфонов. По подсчетам специалистов, Redmi 13C – самый покупаемый телефон по цене до 150 долларов. За ним следуют Samsung Galaxy A05 и Galaxy A15.

Ранее специалисты советовали, какой Айфон взять после выхода iPhone 16. К примеру, базовый Айфон 2023 года назвали сейчас лучшим смартфоном по соотношению цены и качества.

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