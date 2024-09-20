Базовый iPhone 2024 года назвали идеальным смартфоном для львиной доли пользователей.

20 сентября состоялся официальный запуск продаж серии iPhone 16. Журналисты в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот "прошки" получились скучными.

Авторы TechRadar собрали оптимальные модели смартфонов Apple для покупки в сентябре 2024 года. В него вошли сразу три свежие модели линейки iPhone 16.

Лучший в целом – iPhone 16 Pro Max. У смартфона большая автономность (это самый "живучий" iPhone в истории), самый мощный мобильный процессор, топовая камера с основным модулем на 48 Мп и шириком на 48 Мп, а также функциями на основе ИИ.

– iPhone 16 Pro Max. У смартфона большая автономность (это самый "живучий" iPhone в истории), самый мощный мобильный процессор, топовая камера с основным модулем на 48 Мп и шириком на 48 Мп, а также функциями на основе ИИ. Подойдет каждому – iPhone 16. Базовый iPhone 16 идеально подойдет для тех, кто хочет понять, подходят ли ему девайсы бренда в принципе. При этом телефон довольно компактный, легкий, с мощным процессором, функциями на основе ИИ и новой кнопкой для управления камерой.

– iPhone 16. Базовый iPhone 16 идеально подойдет для тех, кто хочет понять, подходят ли ему девайсы бренда в принципе. При этом телефон довольно компактный, легкий, с мощным процессором, функциями на основе ИИ и новой кнопкой для управления камерой. Лучшее соотношение цены и качества – iPhone 15. Базовая модель Apple 2023 года может не иметь новомодных фишек своих собратьев, но он по-прежнему быстрый, компактный и удобный для фотографов. Благодаря внедрению USB-C и Dynamic Island вы получаете современный iPhone по привлекательной цене.

– iPhone 15. Базовая модель Apple 2023 года может не иметь новомодных фишек своих собратьев, но он по-прежнему быстрый, компактный и удобный для фотографов. Благодаря внедрению USB-C и Dynamic Island вы получаете современный iPhone по привлекательной цене. Лучший бюджетный Айфон – iPhone SE (2022). Учитывая, что Apple после презентации сняла с продаж iPhone 13, iPhone SE 3 теперь является самым дешевым актуальным Айфоном. Его дизайн и жирные рамки могут казаться устаревшим, но внутренние характеристики остаются солидными.

– iPhone SE (2022). Учитывая, что Apple после презентации сняла с продаж iPhone 13, iPhone SE 3 теперь является самым дешевым актуальным Айфоном. Его дизайн и жирные рамки могут казаться устаревшим, но внутренние характеристики остаются солидными. Монстр автономности – iPhone 16 Plus. Модель, которую стоит выбрать, если срок службы батареи – ваш главный приоритет. 16 Pro Max предлагает сопоставимую живучесть, но как ценностное предложение Plus превосходит его.

Видео дня

Если вы в поисках Андроид-девайса, авторитетные обозреватели из The Verge назвали 5 лучших Android-смартфонов на рынке. Выбирали их по нескольким критериям: долголетие, качество экрана, фотовозможности и наличие беспроводной зарядки.

Напомним, на эту осень у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

Вас также могут заинтересовать новости: