Презентация нового поколения Айфонов состоится в 20:00 по Киеву.

За пару часов до официальной презентации Apple в сети засветился iPhone 16 Pro. Снимок опубликовал быстро ставший известным инсайдер под ником Majin Bu, который был одним из главных источников сливов новинок Apple.

Фотография демонстрирует ключевое отличие, по которому iPhone 16 Pro можно будет быстро отличить от предыдущих флагманов. На правом торце расположилась новая кнопка. Нет, это не Action Button из iPhone 15 Pro –кнопка Capture Button предназначена для съемки фото и видео.

Фактически, это та же опция, что и у большинства цифровых фотокамер: если провести по кнопке влево, зум будет уменьшаться, а вправо – увеличиваться. А легкое нажатие позволит настроить фокус или запустить видео. По словам источника, Apple будет продвигать iPhone 16 Pro как "оптимальное решение для мобильной фотографии".

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Получат ли новый элемент на корпусе iPhone 16 и 16 Plus, не подтверждено. Известно, что в базовые модели точно перекочует кнопка "Действие", которая впервые дебютировала в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Презентация iPhone 16 состоится 9 сентября в 20:00 по Киеву. Ранее главный инсайдер Apple опроверг повышение цен на iPhone 16 Pro: флагман сохранит цену в 999 долларов, с которой стартовал еще iPhone X в 2017 году.

На сентябрьском ивенте Apple по классике покажет новые смартфоны, часы и наушники, однако на этом планы компании не кончаются. До конца года также должны выйти новые MacBook, и, возможно, iPad.

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