Айфоны всегда в цене, и даже б/у. На вторичном рынке за подержанную модель в хорошем состоянии можно получить приличные деньги.

Apple выпускает флагманские смартфоны. Стоят они недешево, но продаются отлично. Многие пользователи готовы экономить, чтобы заполучить заветное "яблочко". Постоянно растущий спрос на телефоны Айфоны обусловлен многими факторами.

Производительность

Топовое быстродействие обеспечивается за счет сбалансированного аппаратного обеспечения. Быстрая оперативная память гарантирует стабильную многозадачность, а брендовые процессоры отвечают за отсутствие лагов и зависаний даже при пиковых нагрузках. Помимо многоядерности и высокой тактовой частоты, бионические чипы Эпл обладают такими достоинствами, как:

Видео дня

Энергоэффективность, равномерная нагрузка на батарею; производительность в играх, плавная кадросмена даже на ультра настройках; усовершенствованная архитектура набора команд.

Дизайн

У Apple ответственное отношение не только к "железу", а и к дизайну разработок. Смартфоны позиционируются как имиджевые, поэтому их внешний вид соответствует свежим веяниям моды. Каждый год производитель вносит что-то новое, даже если не прибегает к революционным изменениям.

Так, например, Про-версии из четырнадцатой серии получили динамический островок вместо моноброви, а у 15 Pro и Pro Max появилась новая настраиваемая кнопка. Также нельзя не упомянуть постоянные эксперименты с цветами. Кроме универсальных оттенков вроде черного и серебристого, в линейках присутствуют желтые, зеленые, розовые, лавандовые телефоны.

Камера

У актуальных смартфонов, кроме SE 2023, — главная камера состоит из нескольких датчиков.

Базовые модели оборудованы двумя объективами — основным и сверхширокоугольным. У продвинутых также есть телефото — для съемки потрясающих крупных планов.

С каждым годом оптика становится все лучше, а качество снимков и видео стремительно приближается к профессиональному. Производитель совершенствует аппаратную и программную составляющую.

Память — на выбор

Можно подобрать накопитель под любые задачи. "Разброс" между минимальным и максимальным доступным объемом огромный.

64 Гб — в самый раз для звонков и переписок, просмотра контента в режиме онлайн;

128 Гб — достаточно для небольшого количества фоток, музыки и приложений;

256 Гб — оптимальный вариант для среднестатистического пользователя на повседневку;

512 Гб — если не хочется часто чистить хранилище и пользоваться облачными сервисами;

1 Тб — для создания и хранения контента в максимальном качестве.

Безопасность операционной системы

IOS принадлежит к операционным системам закрытого типа, поэтому у злоумышленников меньше шансов нанести ей урон. Отсюда — повышенный уровень безопасности Айфонов. Их владельцы реже сталкиваются с вирусным программным обеспечением и хакерскими атаками.

Дополнительное средство для защиты от взлома — биометрический датчик, который препятствует несанкционированному доступу к персональным данным и распознает только владельца.

Срок службы

Мало кто покупает Айфон на один год. Чаще "яблоко" выбирают как раз из-за срока службы. Смартфоном можно пользоваться до 5-6 лет благодаря длительной программной поддержке от производителя. Комплектующие устойчивы к износу и моральному устареванию. Уязвимый компонент — батарея, но ее можно заменить в случае утери емкости.

Неочевидный, но важный плюс, — ликвидность. Айфоны всегда в цене, и даже б/у. На вторичном рынке за подержанную модель в хорошем состоянии можно получить приличные деньги.