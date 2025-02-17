Ранние слухи предполагали выход ноутбука в январе–феврале, но компания решила сначала выпустить новый бюджетный iPhone.

В новом отчете Марка Гурмана раскрываются подробности о запуске MacBook Air с чипом M4. Ранние слухи предполагали выход ноутбука в январе–феврале, но компания решила сначала выпустить новый бюджетный iPhone.

Если верить обозревателю Bloomberg, Apple планирует выпустить M4-версию моделей MacBook Air "самое позднее" в марте. Как и в предыдущем поколении, компания готовит две версии ноутбука – с 13- и 15-дюймовыми экранами.

Обновление M4 MacBook Air, как ожидается, пройдет по тому же принципу, по которому Apple обновила iPad mini, iMac, Mac mini и MacBook Pro осенью 2024 года – в формате пресс-релиза на своем сайте.

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Ключевым обновлением MacBook Air (2025) станет новый процессор Apple M4, который обеспечит заметное улучшение производительности и автономности. Также ноутбуку приписывают улучшенную 12-мегапиксельную камеру с технологией Center Stage, позволяющей автоматически удерживать пользователя в центре кадра, а также порты Thunderbolt 4.

Что касается остальных устройств на Apple M4, то, как сообщается, Mac Studio и Mac Pro ожидаются в середине-конце 2025 года. Максимальные конфигурации будут оснащены чипом M4 Ultra, который вдвое мощнее, чем M4 Maх.

Помимо бюджетного iPhone и M4 MacBook Air, этой весной ожидается анонс нового iPad Air и базового iPad. Также компания работает над недорогими часами Apple Watch SE 3.

К слову, главной новинкой Apple в 2025 году будет не Айфон, а устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном. По крайней мере по словам инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg.

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