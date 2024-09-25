Они имеют накладной форм-фактор с обхватывающими заушными крючками и характерный полупрозрачный дизайн Nothing.

Компания Nothing, которая в последние пару лет вызвала немалый интерес у энтузиастов в мире Android, представила довольно необычную новинку. Это беспроводные наушники-вкладыши открытого типа. В отличие от более привычных "затычек", они располагаются не внутри ушей, а на них.

Новинку назвали Nothing Ear (open). Благодаря такому форм-фактору компании удалось разместить в них титановый динамический драйвер диаметром 14,2 мм. Девайс не имеет активного шумоподавления и предназначен скорее для тех, кто хочет всегда быть в курсе того, что происходит вокруг, пишет GSMArena.

Гарнитура работает по Bluetooth 5.3 – можно подключиться к двум девайсам одновременно. Каждый наушник оснащен двумя микрофонами с технологией улучшения звучания голоса Clear Voice 3.0, а также элементами управления мультимедиа, громкостью и звонками.

Из других характеристик стоит отметить поддержку кодеков AAC и SBC, 8 часов работы самих наушников и 30 часов вместе с кейсом, защиту от пыли и брызг (IP54) и режим низкой задержки. Новинка также поддерживает ChatGPT, для работы которого требуется телефон Nothing.

Купить Nothing Ear (open) можно за 149 евро (~6800 грн). В продаже – с 1 октября.

Сегодня рынок наушников открытого типа переживает "бум", чему способствует растущий спрос пользователей и отход от традиционных наушников-вкладышей. Согласно отчету IDC, в 2023 году на рынке наушников открытого типа было реализовано 6,52 млн единиц – это на 130,2% больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее на рынке появились Apple AirPods 4, и сразу в двух версиях – с шумоподавлением и без. Кейс стал компактнее и поддерживает зарядку от Apple Watch, микрофоны лучше распознают голос, появилась поддержка жестов головой.

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