Эффект временный и должен сохраняться около шести месяцев.

Китайская Infinix любит экспериментировать с дизайном своих смартфонов. Но на сей раз компания пошла еще дальше, представив первый в мире смартфон с пахнущей задней панелью, пишет GSMArena.

Называется модель Infinix Note 50s 5G+. Благодаря покрытию корпуса из искусственной кожи с микрокапсулированием активного вещества смартфон будет издавать приятный запах. Эффект временный и будет ощущаться на протяжении шести месяцев.

Infinix Note 50s 5G+ выйдет в трех расцветках, но пахнуть будет только версия Marine Drift Blue. В самом запахе присутствуют верхние ноты морского и лимонного, средние ноты ландыша, и базовые ноты амбры и ветивера. В остальном, это обыкновенный смартфон среднего класса с достойными характеристиками и конкурентной ценой:

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Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, Full HD+, 144 Гц, 1300 нит.

6,78 дюйма, AMOLED, Full HD+, 144 Гц, 1300 нит. Процессор : MediaTek Dimensity 7300 Ultimate.

: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Память: 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ пользовательской.

8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ пользовательской. Камера: основной 64-Мп датчик с сенсором Sony IMX 682 и вторичным объективом 2 МП. Также есть двойная светодиодная вспышка и активная подсветка ореола с несколькими режимами, включая световую подсветку уведомлений.

основной 64-Мп датчик с сенсором Sony IMX 682 и вторичным объективом 2 МП. Также есть двойная светодиодная вспышка и активная подсветка ореола с несколькими режимами, включая световую подсветку уведомлений. Аккумулятор: 5500 мАч, поддерживается зарядка по проводу мощностью 45 Вт и обратная зарядка на 10 Вт.

Работает смартфон под управлением Android 15 (XOS 15). Помимо уже упомянутой расцветки Marine Drift Blue доступно еще два цвета: Titanium Gray и Burgundy Red.

Infinix Note 50s 5G+ уже поступил в продажу в Индии по цене $190 за модель с 8/128 ГБ и $219 за версию на 8/256 ГБ. Будет ли он продаваться в Европе, не упоминается. В любом случае со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее Infinix представила Infinix Hot 50 Pro+. Производитель говорит, что это самый тонкий в мире смартфон с изогнутым дизайном, а также это одна из самых тонких моделей в принципе в истории индустрии.

УНИАН рассказывал, что новый недорогой смартфон из Китая получил рекордную батарею 8000 мАч. При этом толщина устройства составляет менее 8 мм, а масса – всего 209 г.

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