Производители смартфонов продолжают экспериментировать со способами внедрения E Ink. У Infinix пока это получилось лучше всех.

Китайская компания Infinix, о которой многие могли даже не слышать, привезла на CES 2024 необычные смартфоны. Их задние панели умеют менять цвет без потребления энергии.

Как передает The Verge, на задней части смартфонов установлены дополнительные экраны, построенные по технологии E-Ink. Обычно такие дисплеи установлены в электронных книгах.

По желанию пользователь может менять расцветку задней крышки на любую из доступных. Например, черно-белый смартфон можно окрасить в синий, розовый, зеленый и красный. Также можно смешивать цвета – в результате у вас будет уникальный смартфон со своим дизайном

Еще одна интересная фишка – возможность выводить время, эмодзи и некоторые виджеты. Посмотрите, как это выглядит:

Уникальная технология получила название E-Colour Shift. Для ее воплощения используются электронные чернила Prism 3 от компании. E-Ink. Задняя панель телефона включает ровно 60 отдельных элементов – каждый из них способен изменять оттенок в зависимости от времени или настроения пользователя.

В Infinix подчеркнули, что постоянно включенный E-Ink-дисплей не влияет на автономность устройства, так как энергия расходуется только в моменты, когда меняется цвет чернил. Когда такие смартфоны-хамелеоны поступят в продажу, не сообщается.

Ранее Samsung представила "неубиваемый" телефон, который может работать без батареи. Новинка получила устаревший дизайн, но автономность и выживаемость устройства компенсируют этот момент.

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