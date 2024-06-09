Речь идет не о смарт-метках или Bluetooth-трекерах, а именно о смартфонах на базе Android.

Google внедрила новую функцию в недавно запущенный сервис "Найти устройство" (Find My Device), которая, помимо всего прочего, позволяет родителям отслеживать местоположение смартфонов своих детей.

Ранее увидеть местоположение контролируемых/семейных устройств можно было только через программу Family Link, но теперь этот функционал интегрирован непосредственно в приложение для поиска устройств, пишет Android Authority.

В обновленной версии приложения появился новый раздел Family devices. В нем будут отображаться Android-устройства, аккаунты на которых связаны с вашим аккаунтом. То есть, речь идет не о смарт-метках или Bluetooth-трекерах, а именно об устройствах на Android, если вы заранее настроили их именно в таком качестве.

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Нажав на смартфон в списке "Семейных устройств", пользователь сможет увидеть его местоположение на карте. Таким образом родители смогут всегда знать, где находятся их дети, без необходимости использовать сомнительные сторонние приложения и сервисы.

Сейчас нововведение на последнем этапе тестирования. Ожидается, что оно станет доступно всем пользователям Android в ближайшие недели.

Напомним, недавно Android-телефоны и iPhone получили важное обновление для борьбы против слежки. Хоть смарт-метки были созданы для того, чтобы помогать находить личные вещи, часто они используются для отслеживания людей и чужого имущества.

Релиз iOS 18 и Android 15 состоится этой осенью. Первую называют самым крупным апдейтом в истории iPhone, которая принесет функции на базе ИИ. А с выходом новой версии Android все смартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

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