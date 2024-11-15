В продаже новинки ожидаются в конце января.

Сразу несколько проверенных источников раскрыли дату анонсу флагманской серии Samsung Galaxy S25. Презентация состоится 22 января 2025 года. Для сравнения, смартфоны Galaxy S24 представили 17 января.

Новая флагманская серия Samsung интересна тем, что в ней может войти модель Galaxy S25 Slim, которая якобы должна составить конкуренцию iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют позже в следующем году.

На презентации в январе традиционно ожидается три модели: S25, S25+ и S25 Ultra. Новая серия не сильно изменится внешне, если не считать округлый корпус и плоские грани у модели Ultra. Небольшие изменения коснутся и блока камер.

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Что касается "железа", то все смартфоны серии Samsung Galaxy S25 получат процессор Snapdragon 8 Elite. То есть в этот раз Samsung не станет выпускать версии с процессором Exynos. Galaxy S25 и Galaxy S25+ останутся со старыми камерами и аккумуляторами, но объем оперативной памяти вырастет с 8 до 12 ГБ.

Модель Galaxy S25 Ultra, кроме обновленного дизайна, получит сверхширик с новым 50-Мп сенсором 16 ГБ оперативной памяти. Еще один важный апдейт – размер и вес. Ожидается, что новый флагман будет меньше и легче и Galaxy S24 Ultra, и iPhone 16 Pro Max.

Напомним, в конце сентября Samsung представила Galaxy S24 FE. "Народный" флагман поддерживает все интеллектуальные фичи Galaxy AI, а обновления на него будут приходить до 2031 года, когда выйдет Android 21.

Также производитель подтвердил, что прошивка One UI 7 на базе Android 15 выйдет только в начале 2025 года. Вероятно, одновременно с презентацией Galaxy S25.

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