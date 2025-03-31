Презентация новых смартфонов пройдет в сентябре.

В сети выложили новые фотографии с макетами iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air. Ничего особо нового на этих изображениях не показано, что в очередной раз подтверждает выбранный Apple дизайн.

Ожидается, что это будет первое значительное изменение дизайна iPhone за последние несколько лет. Обе "прошки", согласно макетам, получат переработанный блок камер с тремя объективами, выполненный в виде широкой горизонтальной полосы с закругленными углами. Вспышка и LiDAR "уедут" на правый край.

А вот базовый iPhone 17 не получит изменений в дизайне.

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Особое любопытство в линейке 2025 года вызывает iPhone 17 Air. Согласно инсайдерским утечкам, он выйдет с горизонтальным блоком камер в духе Google Pixel и одной камерой.

Такой дизайн уже пару месяцев гуляет по сети. С большей долей вероятности, именно так будут выглядеть новые смартфоны Apple.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. В частности, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а "прошки" станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.

Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – новая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании с толщиной всего 5,5 мм.

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