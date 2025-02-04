Компания утверждает, что подобное приложение появилось только благодаря требованиям Еврокомиссии.

На iPhone впервые можно официально скачать приложение с контентом +18 – им стал браузер Hot Tube, в котором можно смотреть порно без рекламы. Апп можно скачать в стороннем магазине AltStore PAL, который работает только в ЕС.

Apple против этого, но не будет мешать. Компания утверждает, что подобное приложение появилось только благодаря требованиям Еврокомиссии. В App Store подобные приложения по-прежнему запрещены, пишет The Verge.

Apple пришлось подчиниться требованиям Евросоюза "о цифровых рынках" и разрешить альтернативные App Store платформы в регионе. Согласно закону, альтернативные магазины приложений могут самостоятельно определять, какие типы приложений они разрешают. Это включает и те, которые за пределами ЕС подпадают под ограничения App Store.

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AltStore PAL был одним из первых альтернативных магазинов приложений iOS, запущенных в Европе. Он начал работу в апреле 2024 года и включает в себя утилиты и приложения, которые вы не найдете в App Store. Например, игровые эмуляторы, торрент-программы и даже Fortnite.

ЕС против Apple: что нужно знать

В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Apple. С того времени регулятор фактически заставил производителя перейти на порт USB-C в Айфонах и разрешить сторонние магазины прило­жений в обход App Store.

Также Евросоюз хочет заставит Apple открыть операционную систему iOS для сторонних технологий, чтобы она стала как ОС Android. Если компания откажется, ей грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки.

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