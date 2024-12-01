Sony WF-1000XM5 назвали оптимальным выбором, если вы используете Android.

Этой осенью компания Apple представила обновленные AirPods 4 – новинка получила несколько апгрейдов в виде улучшенной эргономики и прокачанного звука. Однако они далеко не единственный вариант на рынке беспроводных наушников.

Редакция портала GizmoChina составила подборку из лучших альтернатив наушников Apple, которые при более низкой цене предлагают аналогичное качество звука и предназначены для Android-юзеров.

Открывают список флагманские Sony WF-1000XM5. Они оснащены передовой в отрасли системой шумоподавления (ANC), которая эффективно заглушает окружающий мир, и предлагают хороший звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами.

Они оснащены передовой в отрасли системой шумоподавления (ANC), которая эффективно заглушает окружающий мир, и предлагают хороший звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. На втором месте – Samsung Galaxy Buds 3 Pro , оцененные рецензентами как "лучше звучащие" наушники, которые когда-либо выпускал корейский производитель. Они выделяются мощными басами и хорошей посадкой в ушах.

, оцененные рецензентами как "лучше звучащие" наушники, которые когда-либо выпускал корейский производитель. Они выделяются мощными басами и хорошей посадкой в ушах. Тройку лидеров замыкают Nothing Ear (1) , самые стильные беспроводные наушники по бюджетной цене. Они также предлагают качественный режим шумоподавления, хорошую автономность и одновременное сопряжение с несколькими устройствами.

, самые стильные беспроводные наушники по бюджетной цене. Они также предлагают качественный режим шумоподавления, хорошую автономность и одновременное сопряжение с несколькими устройствами. За ними следуют наушники Anker Soundcore Liberty 4 NC, которые являются самыми дешевыми в списке. При этом аксессуар обладает активным шумоподавлением с пятью режимами, управлением жестами и невероятной автономностью.

Замыкают топ-5 Beats Fit Pro от Apple, прочные и удобные наушники, ориентированные на фитнес. Они оснащены чипом H1, как AirPods, благодаря чему гаджет интегрирован в экосистему Apple.

Видео дня

Напомним, c выходом iOS 18.1 Apple круто обновила AirPods Pro, превратив наушники в устройство, защищающее слух. Обновление доступно как для моделей с USB-C, так и с Lightning.

Ранее СМИ узнали, что Apple работает по крайней мере над двумя новыми AR-гаджетами. И один из них – AirPods со встроенными камерами. Вполне вероятно, модель будет называться AirPods Pro 3 или 4.

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