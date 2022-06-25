Мобильный оператор Vodafone запустил новую бесплатную услугу для проверки связи, которая является очень актуальной в период военного положения.

Мобильный оператор Vodafone запустил новую бесплатную услугу для проверки связи.

Теперь Vodafone сообщит о появлении в сети абонента, с которым потеряна связь. Это очень актуальная услуга в условиях военного положения, ведь клиенты имеют возможность убедиться, что родные и близкие снова на связи и точно получили присланные сообщения. Бесплатная функция от Vodafone "Абонент на связи" позволяет узнать, получил ли адресат сообщение и есть ли у него связь.

Преимуществом этой функции является то, что она бесплатна и доступна для всех клиентов Vodafone Украина.

Как пользоваться функцией "Абонент на связи"?

Чтобы не пропустить момент, когда близкий человек вновь будет в сети, нужно поставить восклицательный знак и пробел перед текстом SMS: "![пробел]Текст вашего сообщения". Абонент получит текст в обычном формате, без восклицательного знака. Когда адресат получит сообщение, отправитель сразу узнает об этом в полученном SMS с текстом "Сообщение успешно доставлено. Абонент на связи".

Если сообщение не получено в течение 72 часов после отправки, отправителю придет следующее сообщение: "SMS не доставлено. Нет связи с абонентом или ошибка в номере".

Стоимость отправки SMS – согласно условиям тарифного плана.

Для того, чтобы воспользоваться функцией "Абонент на связи" нужно убедиться, что функция "отчет о доставке" отключена в настройках телефона в разделе "Сообщения".

Еще несколько полезных функций Vodafone:

Как узнать свой тарифный план на Vodafone?

Узнать, какой тарифный план у вас установлен можно двумя способами:

Наберите *101#

Позвоните 111*1

Как позвонить на Водафон если нет денег?

Услуга "Перезвони мне" - это удобный и быстрый способ попросить другого абонента перезвонить вам, даже если у вас кончились деньги на счету.

Плюс этой услуги в том, что она бесплатна и доступна для отправки на номера всех украинских мобильных операторов.

Чтобы отправить запрос, наберите: *104*+380ХХХХХХХХХХ# где: +380ХХХХХХХХХХ - номер абонента, с которым вам необходимо связаться.

Абонент, которому адресовался запрос, получит микровызов, который отобразится как пропущенный звонок.

Если абонент Vodafone, которому адресовался запрос, не доступен более 2 часов, то после появления его в сети он получит SMS с просьбой перезвонить вам.

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