Браузер Chrome оставил своих пользователей без популярного блокировщика рекламы

Пора переходить на более "легкий" блокировщик, совместимый с Manifest V3, или на новый браузер.

Google отключила в Chrome расширения, которые стали неподдерживаемыми в связи с переходом браузера на новую платформу расширений Manifest V3. Под удар попал, в том числе uBlock Origin, на который полагались миллионы пользователей.

Согласно отзывам в сети, Chrome принудительно отключил блокировщик рекламы и поместил в его описание пометку, что поддержка расширения прекращена. При этом пользователи имеют возможность снова включить uBlock Origin, но после повторной активации заметно снижается скорость загрузки сайтов, пишет The Verge.

По словам Google, переход на новый стандарт повысит конфиденциальность и безопасность пользователей. Вместе с этим он удаляет функции, от которых зависела работа некоторых блокировщиков рекламы.

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Среди альтернатив, доступных в Chrome: uBlock Origin Lite и AdBlock – они работают на MV3, однако заметно хуже справляется с блокировкой нежелательного трафика. Равнозначной же альтернативы uBlock Origin для Chrome Manifest V3 не будет.

Переход на Manifest V3 повлияет не только на Google Chrome – браузеры, работающие на движке Chromium, такие как Microsoft Edge, Brave и Opera, тоже лишатся поддержки V2.

Тем, кто не желает мириться с рекламой, есть смысл рассмотреть переход на другой веб-браузер. Ранее Mozilla подтвердила, что их Firefox сохранит поддержку обеих спецификаций, предлагая пользователям uBlock Origin альтернативную платформу.

Актуальные цифры показывают, что Chrome занимает 54.09% браузерного рынка в Украине. Но решение Microsoft постепенно сокращает отставание.

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