Новый баг Telegram разряжает iPhone за пару часов: вот как это можно исправить

Денис Пономаренко

Сообщается, что проблемы начались с релизом обновления под номером 11.7.1.

Владельцы iPhone вновь массово жалуются на перегрев и быстрый разряд батареи после обновления Telegram. Сообщается, что проблемы начались с релизом патча под номером 11.7.1, выпущенного 13 февраля.

За последние несколько дней число негативных отзывов в App Store превысило 100 штук. Некоторые отмечают, что Telegram потребляет порядка 30% АКБ всего за полчаса. Другие пишут, что при использовании мессенджера iPhone начинает быстро нагреваться.

По словам пользователей, Telegram, похоже, потребляет больше ресурсов в фоновом режиме, при этом наиболее заметны проблемы при прослушивании аудио- и просмотре видеоконтента.

Видео дня

Почти все нововведения в недавнем обновлении мессенджера были связаны со встроенным видеоплеером. Вероятно, разработчики допустили недочет, из-за которого медиафайлы загружаются в фоне, ускоренно разряжая батарею устройств.

Проблему с перегревом пока нельзя полностью исправить, но есть способ облегчить нагрузку на смартфон – достаточно отключить автоматическую загрузку медиафайлов. Это делается в настройках Telegram, раздел "Данные и память" → "Через мобильную сеть/Через Wi-Fi".

Это временное решение, так что придется ждать следующего апдейта с исправлением ошибок. В прошлый раз проблему с перегревом Айфонов исправили за 5 дней.

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С последним обновлением Telegram стал еще ближе к YouTube – к примеру, при загрузке видео появилась возможность установить определенный кадр к превью ролика. Вдобавок можно добавить в видео текст, стикеры и другие элементы.

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