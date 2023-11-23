Загруженные ролики будут иметь водяной знак с именем учетной записи.

Разработчики Instagram обновили раздел Reels – теперь чужие короткие видео можно скачивать на смартфон без каких-либо сторонних сервисов. До этого эта фича работала только у жителей США, а теперь стала доступна, в том числе и в Украине.

Загруженные "рилсы" будут иметь водяной знак с именем учетной записи – по такой же системе работает сохранение и в TikTok. Если пользователь не хочет, чтобы его видео качали, функцию можно отключить, пишет TechCrunch.

Примечательно, что если вы загружаете ролик, в котором используется лицензионный аудиоклип, загруженное видео не будет содержать звука. Только Reels с оригинальными звуковыми дорожками будут иметь звук в загруженном видео.

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Как сохранить рилс на телефон

Пользователям разрешено скачивать только те ролики, которые были опубликованы после внедрения данной функции. Для сохранения старых видеозаписей необходимо получить разрешение от их авторов на загрузку. Функция автоматически отключена для юзеров младше 18 лет, но ее можно активировать в настройках.

Чтобы скачать рилс на телефон, нажмите значок "Поделиться", а затем выберите "Скачать". После этого появится строка загрузки в нижней части экрана, сопровождаемая надписью "Скачивание...". Ролик будет сохранен в галерее вашего смартфона.

Обновление Instagram распространяется постепенно, поэтому пока возможность скачивать Reels появились не у всех. Обычно, это занимает пару дней.

Ранее УНИАН рассказывал о секретных функциях вашего Android-смартфона, активировав какие вы заметно улучшите пользовательский опыт. Например, ограничение работы Wi-Fi и ограничение анимации для меньшей нагрузки процессора и ОЗУ.

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