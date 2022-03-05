Adobe также заблокировала доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ.

Компания Adobe (разработчик Photoshop, Illustrator, InDesign и других программ) прекращает работу в России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Adobe останавливает продажу своих услуг и продуктов в России! А также заблокировала доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ", - написал он.

Также Федоров сообщил, что в России прекращает работу платежная система Payoneer.

"Российские фрилансеры не смогут работать с иностранными клиентами", - отметил министр.

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