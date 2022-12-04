По словам секретаря КГГА, в случае длительного отключения света в столице будет проблема с водой и теплом.

В Киеве готовят 198 объектов, среди которых магазины, торговые центры и аптеки, которые будут работать как пункты обогрева на время блэкаута.

Об этом сказал заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телемарафона. По его словам, в случае длительного отключения света в столице будет проблема с водой и теплом.

"Будет проблема с водой и с отоплением. В случае длительного блэкаута обслуживающим организациям придется как можно быстрее сливать воду из домовых систем, чтобы не допустить заморозки", - сказал он.

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Заместитель городского головы сообщил, что сейчас развернуто 400 пунктов обогрева. Кроме того, идет работа по привлечению частного бизнеса к созданию "Пунктов несокрушимости", которые будут работать даже в случае полного блэкаута.

"В Киеве сейчас 198 объектов – это продовольственные магазины, это 13 торговых центров, это три рынка, семь аптек и в том числе пять ветеринарных аптек", - сказал он.

Бондаренко уточнил, что в случае блэкаута горячая вода, напитки и по возможности еда в этих пунктах будут бесплатными. Также бесплатно воду можно получить будет в бюветах, которые будут работать от генераторов, а питьевая вода будет развозиться в отдаленные районы.

Однако киевляне должны сделать минимальный запас технической и питьевой воды и самостоятельно.

Бондаренко сообщил, что в случае блэкаута, электрический общественный транспорт работать не будет, вместо него будут автобусы. Проезд в них снова будет бесплатным.

Метрополитен также не будет работать в режиме перевозки.

Блэкаут в Киеве: как столица готовится к опасности

Как сообщал УНИАН, ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что необходимо быть готовыми к различным вариантам, в частности в случае чрезвычайной ситуации в столице.

По его словам, все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии, в частности бензиновые и дизельные генераторы.

Городской голова отметил, что движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено, а 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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