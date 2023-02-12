Аккумулятора хватит примерно на 2 часа, но зарядный футляр способен обеспечить целый день работы.

Компания Brilliant Labs показала Brilliant Monocle – специальный монокль весом всего 15г, который благодаря встроенным инструментам может сделать любые очки "умными".

Монокль оснащен цветным OLED-дисплеем (640 × 640 пикселей) и обеспечивает 20-градусное после зрения при креплении на очки. По словам разработчиков, его можно запрограммировать для отображения фактически любой информации – все благодаря открытому исходному коду.

Устройство питается от аккумулятора емкостью 70 мАч, обеспечивающего до 2 часов автономной работы. Поставляется он с зарядным кейсом и внешней батареей на 450 мАч, позволяющей заряжать монокль до шести раз на ходу. Также в наборе идет кабель USB Type-C.

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Brilliant Monocle доступен для заказа на сайте производителя за 349 долларов (12 800 грн).

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