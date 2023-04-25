Разработчик выпустил эмулятор для ностальгирующих по играм из iPhone 3G.

Ранее в этом году один разработчик представил инструмент под названием "touchHLE", позволяющий эмулировать старые iOS-приложения на компьютерах Mac и Windows. Теперь другой разработчик портировал этот проект на Android.

Пользователи теперь могут запускать приложения, созданные для iPhone OS – первых версий iOS от Apple – на современных смартфонах. Однако проект работает с некоторыми ограничениями, сообщает портал 9to5mac.

Например, приложения работают только на чипах с архитектурой AArch64. Кроме того, эмулятор был протестирован лишь в игре Super Monkey Ball.

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Те, кто хочет попробовать запустить приложения для iPhone на Android-смартфоне, инструмент доступен бесплатно на Github. Там же находится подробная инструкция по настройке утилиты.

Отметим, что эмуляция iPhone на Android, безусловно, подойдет не всем пользователям. Тем не менее, сам факт запуска классических iOS-приложений на других платформах уже вызывает интерес.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple разрешит установку сторонних приложений на Айфоны. Долгожданная для многих владельцев iPhone функция появится уже в iOS 17.

В то же время на Android-смартфонах с выходом Android 14 появится долгожданная возможность удалить предустановленные приложения, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность. Также на Android обещают спутниковую связь лучше, чем в новых iPhone.

В последнее время все больше "яблочных" пользователей присматриваются к девайсам на базе Android. По такому поводу УНИАН собрал самые интересные варианты для разных пользователей и различных бюджетов.

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